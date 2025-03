Lumanis organizó una bonita sorpresa a su familia de la mano de su hermana. Volvieron a Cuba para ver a sus padres , aunque él cree que Daymara no se involucró de la misma manera. " No le dio la misma importancia que yo al viaje ", comparte.

La joven no acudió a una velada que organizó su hermano, y eso le provocó un tremendo enfado por el que siguen distanciados hasta que se han visto las caras en el programa. Daymara escuchaba todo lo que Lumanis decía en plató. Al ver cómo decía que ella " era su vida " y que tenían un enfrentamiento, no ha podido aguantar las lágrimas .

Ya en el sofá, los dos hermanos se han abrazado y han apartado sus diferencias familiares. "Nuestros padre están sufriendo mucho. No sé si comes, si lloras si estás bien.... no te puedo tener más ausente y tú eres mi vida", le decía.