La mujer recibe un cumplido por parte del presentador, "que ojos tan bonitos tienes", pero no es la primera vez que lo escucha. Este es un dato que a Tomás parece atraerle. Amelia cuenta cuál es su estado civil actual , aunque no sabe cómo definirse: "Soltera, viuda... No sé lo que soy" .

Su marido falleció hace 20 años, pero ha tenido más relaciones desde entonces: "Soltera pero no tonta" , comenta. Sin embargo, cuando le dicen que Tomás es un hombre activo a pesar de su edad y que mantuvo relaciones sexuales hace tan solo tres semanas atrás , ella pregunta incrédula "¡¿Tres semanas?!". Aunque Amelia reconoce no haber tenido sexo en mucho tiempo, sí que confiesa que le da importancia, aunque "hay que esperar, titi" . La espera será más o menos larga "dependiendo de cómo se porte Tomás".

Jorge Javier le dice a Tomás que a Amelia le "ponía mogollón" y él rompe a reír. Lo que no esperábamos era su respuesta: "Ah, pues bueno, no ha visto lo principal". La mujer se echa las manos a la cabeza, pero no duda en contestar: "Pues prepárate Tomás". Ambos están preparados para conocerse y cuando al fin se giran, la mirada no miente: ¡Tomás y Amelia se gustan!.