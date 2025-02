Con tan solo 10 años Salvador se enteró de que era un niño adoptado. La forma en la que lo descubrió no fue la ideal: sus compañeros de clase se lo dijeron en el patio del colegio. Sin embargo, esta no es una historia de adopción cualquiera . A medida que Salva se hizo mayor y hablaba con sus padres sobre el tema, fue descubriendo más datos de su pasado.

"Me llamo Salvador, nací en la Casa Cuna Santa Isabel en Valencia. Las fechas aproximadamente son sobre el 19 de mayo de 1964. Si alguna madre que por circunstancias le vengan estos recuerdos que se ponga en contacto con el programa o conmigo. Yo no voy a tener ningún reproche hacia ella de nada si fuera el caso de que me hubiera abandonado y si fuera el caso de que la han engañado y le han dicho que soy un niño que ha muerto, pues con más motivo, más cariño y más ganas de conocerla. También cabe la posibilidad de que piense que tuvo una niña porque hemos descubierto por un caso conocido de una amiga que nació allí en la Casa Cuna que a su madre le dijeron que había muerto, pero que era niño. Con lo cual le estaban cambiando el sexo para despistar un poco. Por eso, si una madre piensa que ha tenido una niña y que ha fallecido, podría ser yo también su hijo".