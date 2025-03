Se reencuentra con sus sobrinas 40 años después de haberlas intentado acoger

Su tía lleva casi 40 años buscándolas y ‘El diario de Jorge’ iba a ser testigo del reencuentro. Pero la protagonista no sabía que el programa las había encontrado. Las dos hermanas tampoco sabían nada y, además, hace 7 años que no se ven. Iban a vivir un doble reencuentro inesperado.

Pronto, el presentador desvelaba el verdadero motivo por el que estaban allí y les mostraba un video de su tía y su hija, desesperadas intentando buscarlas. Ellas recibían las imágenes desconfiadas: “Es que no entiendo nada… no entiendo por qué no nos pudo adoptar”.