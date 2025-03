"Me ha partido el corazón esta preciosa y súper emotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', me ha impactado muchísimo, a mi y mi familia… No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera… ¡Es la mejor despedida que se pueda desear!", escribe el presentador en sus redes sociales.