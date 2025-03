Alejandro no se esperaba para nada que su abuela le trajese al plató de 'El diario de Jorge' y se describe como " sorprendido ". Jorge Javier introduce el tema disimuladamente preguntándole si Librada es capaz de grabar los videos a la primera y él responde sin rodeos: "No, ni a la quinta" .

Alejandro confiesa que discuten mucho cuando se ponen a trabajar y que hasta que no dice "la última vez que lo grabo" no le sale, sin saber que esta es la razón por la que le ha traído al programa. Así que 'El diario de Jorge' le pone el video que ha creado su abuela para decírselo: "Ya está bien de no tener paciencia conmigo".