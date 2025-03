En cuanto a los pelos en la ducha no tiene nada que decir: "Sí, lo admito" . Sin embargo, la ropa tirada por el suelo "solo fueron dos veces y porque salí corriendo". "Sé que es incómodo pero ella es mi compañera y me lo puede decir a mi", señala.

De las cáscaras de los huevos , "son de las dos, yo no como solo huevos" . No obstante, Lorena no se rinde porque asegura que cuando ella se va a dormir deja el fregadero limpio y cuando se levanta están las cáscaras ahí tiradas.

Por último, Camila dice que sí que le dejó de seguir en redes sociales porque no solo le dice las cosas que le molestan del piso a ella, sino que se lo dice a más gente. "A mi no me gusta seguir a gente que me falseé", asegura. Parece que no va a haber final feliz para estas compañeras que un día fueron amigas.