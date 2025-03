Carmen vive gracias a un corazón artificial que lleva siempre consigo en el bolso

Su marido José María insistió a los médicos para que buscaran una solución para el corazón de Carmen

Carmen no tiene pulso, pero está viva. Todo es gracias a un corazón artificial que lleva siempre en el bolso consigo y, aunque parezca una vida difícil, ella está feliz de poder decir que sigue con vida. Tras parársele el corazón hasta en nueve ocasiones, los médicos querían desenchufarla porque en principio no era candidata para llevar esta maquinaria, pero su marido jamás lo permitió.

La insistencia de José María hizo que los sanitarios encontrasen la solución para que Carmen pudiese volver junto a él y por eso quiere traerle a 'El diario de Jorge'. Las emotivas palabras que le ha dedicado en el programa han conseguido que el público se emocionase con esta bonita historia con final feliz.

"Gracias a ti estoy viva"

José María no sabe qué hace en 'El diario de Jorge', pero solo le ha echo falta atender al pantallón para descubrir quién está detrás de toda esta historia: "Te quiero decir que llevamos ya 61 años juntos. Eres un hombre maravilloso que me cuida un montón. Gracias a ti estoy viva, me querían dejar morir y tú me salvaste. Para mi lo eres todo en la vida y no quiero que me faltes nunca. Te amo".

Desde el primer segundo, sus lágrimas empiezan a brotar. José María está muy emocionado: "Qué bonito". Entre sollozos, el hombre consigue agradecer a Jorge Javier este bonito gesto. Pero a quien debe agradecérselo es a quien le ha traído aquí: "Mi mujer, qué guapa", señala. "Yo no le he salvado la vida, yo he luchado. La vida se la han dado los cardiólogos de Barcelona y las enfermeras del hospital. Yo he puesto mi granito de arena pero lo han hecho ellos", explica.

Cuando Carmen entra al plató, ambos protagonizan uno de los momentos más bonitos que se han vivido en el programa. "Si tú no llegas a luchar porque me pongan el aparato, no estaría hoy aquí", le dice. Y es que Carmen no está de acuerdo con lo que ha dicho de que fue gracias a los sanitarios: "Me lo pusieron los médicos pero tú fuiste el que luchaste para que me lo pusieran porque me querían dejar morir".