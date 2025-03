Después de conocer que uno de los problemas que prevalecen en la convivencia de Luis con Paco son sus ronquidos, Jorge Javier le pregunta qué soluciones ha buscado: “Yo le he traído aquí a Mediaset para decirle delante del público que a ver si de esta manera ronca y come menos. Le he puesto hasta un calcetín sudado, pero no da resultado. Y cuando encima hay fútbol y juega el Real Madrid no se puede ni hablar, y si encima le meten gol se pone de una mala leche", asegura entre risas.