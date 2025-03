Cuando Sergio entra en el plató, no se imagina lo que va a suceder . El joven de 24 ha visto el programa y por las preguntas que le está haciendo Jorge Javier piensa que quizás la razón por la que está ahí es por sus 'rifirrafes' con su madre y no porque la misma está escondida debajo de una mesa aguardando su momento.

Él cuenta que de vez en cuando tiene algún que otro encontronazo con Isabel y que su padre tiene que mediar entre ellos alguna que otra vez. Sin embargo, no es nada serio porque asegura que los enfados no duran mucho tiempo ya que es su madre y no puede estar mal con ella.