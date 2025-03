Joaquín Prat no reconoce a Paola Olmedo tras su operación: "¡Qué maravillas hace la cirugía!"

Paola estrena nueva cara en exclusiva en la revista 'Lectura'

El cambio radical de la ex mujer de José María Almoguera tras siete horas de una durísima operación

Ana Rosa Quintana, sin palabras tras el cambio de Paola Olmedo: "Es otra persona"

Este miércoles 19 de marzo, la portada de la revista 'Lectura' ha sorprendido a todo el mundo con la impactante transformación de Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego. Tras someterse a una cirugía maxilofacial de más de siete horas y varias intervenciones, Paola admitía que ni ella mima se reconocía.

Al ver el cambio de la exnuera de Carmen Borrego en 'Vamos a Ver', Joaquín Prat se ha mostrado tan sorprendido que al principio no sabía que era ella: "¿Esta es la ex mujer de José María, el hijo de Carmen? Que va... qué maravillas hace la cirugía, cómo me alegro, seguro que esta chica está muy feliz con el resultado y ha mejorado su calidad de vida. Ahora está irreconocible", ha dicho el presentador.

Durante la entrevista, Paola reconocía que la primera vez que se vio a un espejo no se sentía cómoda: "La primera vez que me miré al espejo no me gustó. La gente dice que estás guapísima pero es que, ¡no me reconozco!". Estoy en el proceso de gustarme". A la expareja de José María añadía que todavía la costaba reconocerse en las fotos.

"El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás", ha confesado en esta misma entrevista.

El proceso de recuperación está siendo muy lento, ya que en este tipo de operaciones se puede tardar incluso un año en estar recuperado del todo. Para arreglar esta parte funcional "hay que romper ambos maxilares por la mitad y proyectar frontalmente para armonizar". Para conseguir que todas las estructuras internas descolocadas, se ordenen y puedan "funcionar con normalidad", explicaba la doctora Cristina Chacón en 'El programa de Ana Rosa'.

Una de las reacciones más esperadas era la de Carmen Borrego, exsuegra de Paola Olmedo y que también tiene una amplia experiencia en eso de los cambios estéticos: "Evidentemente sabía que se había operado, pero no la había visto. Me alegro por ella porque sé que llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto y había una larga lista de espera porque ella tenía una malformación", ha comenzado la colaboradora.

Además, Carmen Borrego se ha mostrado totalmente a favor de este tipo de cambios: "No seré yo la que se meta con alguien que se mejore cuando soy la primera que intento mejorarme. Me alegro porque, aunque aún está muy hinchada y tendrá que cambiar, creo que a la larga se va a alegrar mucho", ha añadido.

La reacción de Ana Rosa Quintana al cambio de Paola Olmedo