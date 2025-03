El programa de 'Tardear' emite en exclusiva un adelanto de la entrevista de Paola Olmedo en 'Lecturas'

La expareja de José María Almoguera se ha sometido a una extrema operación estética que no ha gustado a su familia

Hace un mes y una semana que Paola Olmedo se metió en un quirófano para darle a su aspecto un cambio de 180 grados. Sin embargo, el público no puede ver cuál es su físico actualmente pues tiene la exclusiva la revista 'Lecturas'. En el número del día 19 de marzo aparecerá en portada por primera vez el nuevo rostro de la exnuera de Carmen Borrego.

Pero el director de la revista y colaborador de 'Tardear', Luis Pliego, ha cedido en exclusiva un adelanto de cómo reaccionó la propia Paola Olmedo y su entorno a su impactante cambio físico.

"No me reconoció ni mi madre"

Tras llevar a cabo esta extrema operación estética, Paola Olmedo se miró al espejo y su reflejo no le agradó: "La primera vez que me miré al espejo no me gustó. La gente dice que estás guapísima pero es que, ¡no me reconozco!".

De hecho, cuenta haberse arrepentido de haber tomado la decisión de cambiarse zonas que en verdad no le acomplejaban: "¡Me gustaba la nariz que tenía!". Una mezcla de sentimientos que consiguieron entristecer a la expareja de José María Almoguera: "Tuve como rechazo hacia mí. Me impactó".

"Estoy en el proceso de gustarme", confiesa Paola Olmedo. Y es que todavía le cuesta reconocerse en las fotos, es algo que le parece incluso "más raro todavía" que mirarse al espejo.

La reacción de su madre no ayudó a que mejorase ese sentimiento de rechazo pues, según cuenta, se puso a llorar al no reconocerla y le dijo al médico "ella no es mi hija". "Se sintió fatal", asegura.

Tampoco tuvo el apoyo de sus hijos pequeños: "Han llorado muchísimo. El del medio ha tenido rechazo. Lo primero que me dijo: esa no es tu nariz. No eres mi madre".