En la intervención se colocan "placas y tornillos", el postoperatorio dura en torno a un año y es posible que, tras este periodo de tiempo, haya que hacer más retoques: "Es muy doloroso, muy difícil de seguir porque es un mes casi sin poder comer, con jeringas, tomando solamente líquido y puré y así no puedes abrir la boca".

Eso sí, hay pacientes que necesitan ayuda para volver a verse bien: "Ella se tiene que acostumbrar, la mente es muy caprichosa, lleva toda la vida viéndose de una manera, está mejor pero ella todavía no lo asume, muchos pacientes necesitan ayuda psicológica".

La propia Paola Olmedo ha confesado que no se esperaba que el cambio fuera tan radical y es que le han retocado también la nariz, algo que ella no esperaba: "¡Me gustaba la nariz que tenía!".