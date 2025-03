Paola Olmedo reaparece en una entrevista donde se pronuncia sobre el pasado de su relación y nos revela los detalles de la operación

La exnuera de Carmen Borrego: "Antes de operarme, Terelu me escribió un mensaje de apoyo deseando que todo saliera muy bien”

Paola Olmedo reaparece en 'Tardear' tras su cambio de imagen: "Quiero aclarar que me gusta el resultado"

Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, comparece en exclusiva en ‘TardeAR’ para mostrar su nueva cara tras someterse a una operación extrema para la reconstrucción de su mandíbula. La esteticista ha reaparecido por primera vez en nuestro programa para contarnos cómo fue su intervención de más de seis horas. Un paso que le costó dar, pero que por motivos de salud ha sido determinante.

En la entrevista, Paola Olmedo comienza hablando sobre la situación ocurrida entre Carmen Borrego y José María Almoguera: “Carmen a la segunda o tercera semana de estar su hijo en ‘GH’, me escribió si tenía algún problema en ver a nuestro hijo, y yo nunca voy a decirle que no”.

Por último, sobre el enfrentamiento entre Almoguera y Borrego, la esteticista añade: “Ese derecho a mi hijo no se lo voy a quitar. Que él me dijera que tampoco podía ver a mi madre, eso es una cosa suya. A mí, Carmen me escribe y me dice que le quiere ver y yo no le voy a decir que no".

Paola desvela cómo fue el encuentro entre su hijo y Carmen Borrego

La exnuera de Carmen Borrego explica que entre todo el conflicto de José María Almoguera, ella y la que fue su nuera, quedaron debajo de su casa para entregar al niño debajo de su casa. “Cuando vi la reacción de mi hijo hacia ella, le vi super feliz, la quiere. Y si un niño te quiere es porque te portas bien con él".

Sobre la operación, Paola Olmedo confiesa que se puso en contacto con Carmen Borrego tres días antes para decírselo y preguntarle si ella podría ayudarla con el niño después de la operación: “Carmen no dudó en decirme que sí, que se ocupaba de él”

Además, Olmedo también ha desvelado lo importante que ha sido la ayuda de Carmen y el apoyo de Terelu: “A mi Carmen me ha ayudado mucho, no sé si es consciente. Yo soy de las personas que, si quieres a mi hijo, lo tienes todo conmigo. Terelu me escribió un mensaje de apoyo diciéndome que, si necesitaba lo que sea, que no dudara en pedírselo y que todo saliera muy bien”.

José María Almoguera, molesto al escuchar a Paola hablar de María ‘La jerezana’: "Que opine sobre su macho alfa"

Uno de los temas tratados en la entrevista de Paola Olmedo ha sido la nueva relación de José María Almoguera con María ‘La jerezana’, un amor que surgió durante su participación en ‘Gran Hermano Dúo’. Sin tapujos, su expareja opina sobre ella: “Se le ve una chica muy buena. No veo complicado que le gusta y la quiera”. Y aunque considera que las personas son diferentes dependiendo de la pareja con la que esté, asegura con ella no fue así. Además, si hubiera sido así, no hubiera seguido con él porque ella necesita que le pongan en primer lugar no cómo hizo él con su nueva pareja en un primer momento.

Pero hay un comentario que llama especialmente la atención de los colaboradores y es cuando afirma que “se merece más”. Paola Olmedo se refiere a que ella pensaba que María ‘La jerezana’ se merecía más: “Me da exactamente igual lo que opine sobre este tema porque ella no es nadie para opinar sobre mi relación. Que opine sobre la suya y su macho alfa”, responde su expareja en ‘Tardear’.