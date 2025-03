Sin embargo, hoy ha aparecido por primera vez en televisión en ' Tardear ' tras su brutal cambio donde reconoce que ha sido "duro" el postoperatorio - estuvo más de 6 horas siendo intervenida en el Hospital La Paz de Madrid-." Quiero aclarar que me gusta el resultado , porque se ha dicho que no estaba contenta", resalta".

"No es dolor, es falta de sensibilidad, por eso a veces no hablo bien", explicaba Olmedo tras las cuestiones lanzadas por los colaboradores del programa. "Ha sido 37 años con la misma cara", decía. Quien fue pareja de José María Almoguera asegura al mismo tiempo que dentro de la gravedad de lo que ha sufrido con la intervención, está bien. "No me puedo quejar", detalla.