Acude en busca de su padre biológico, pero descubre la dolorosa verdad: ''Está muerto desde hace tres años''

Toñi vivió hasta los 13 años en la casa de la beneficencia de Valencia cuando era pequeña porque sus padres no podían hacerse cargo de ella y se negaron a que su abuela la adoptara por ser ''humilde''. Cuando salió de allí, años después, Toñi se casó y su marido le reveló que su padre no era biológico, algo que ella no sabía, pero que al parecer, era un secreto a voces.