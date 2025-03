El emotivo reencuentro de dos amigas tras 55 años sin verse: ''No he dejado de buscarte''

La historia de las dos amigas viene de lejos, años después de separarse, y sin saber la una de la otra, la madre de Mariló llamó a Juana porque su hija estaba atravesando una depresión, y Juana no dudó en acudir a su llamamiento. Un mes después, en el año 1969, las dos amigas se abrazan por última vez y vuelven a distanciarse. En 2020 el marido de Juana fallece y no deja de pensar ni un solo día en su amiga.

Nada más levantar el sobre, Mariló ve a Juana, pero no logra reconocerla: ''No tengo ni idea. Debe de ser alguien que me conoce mucho, y yo a ella, pero claro con el paso de los años pues no tengo ni idea de quién es, me gustaría saberlo''.