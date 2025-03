Nada más sentarse en el plató del programa y ver a su madre y a su tía a través del pantallón, Ana ha aceptado escuchar su mensaje y su madre se ha disculpado : ''Quiero pedirte disculpas, no te he defendido cuando te tenía que defender, eres la alegría de mi casa. A partir de ahora mato por ti''.

Y su tía también se ha dirigido a ella: ''Sabes que siempre has sido mi sobrina favorita. Te quiero con locura, lo sabes. Perdóname por haber hablado, por favor, te lo pido de corazón. Yo soy así, si al venir aquí me he puesto a hablar de mi hija''.