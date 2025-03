Pelayo de pequeño era un niño muy reservado, su madre comenta que a pesar de preguntarle nunca la decía lo que le pasaba: "Yo veía que era un niño que llegaba a casa y le preguntaba. Estaba viendo dibujos o lo que sea, pero nunca me lo decía. Yo le preguntaba y él nunca me quería contar, siempre me decía: "Nada déjame" y yo pensaba que no le gustaba compartir cosas".