Pelayo Díaz ya se perfila como uno de los concursantes más polémicos de la nueva edición de ‘ Supervivientes ’. El estilista asturiano es de los que no se corta ante las cámaras y suelta lo que piensa de sus compañeros sin ningún tipo de tapujo. Sin embargo, a pesar de su carácter directo y bronco, el ex de David Delfín también tiene una faceta familiar muy interesante. A pesar de que ahora vive rodeado de lujos, Pelayo siempre incide que viene de un núcleo de clase media de la ciudad Oviedo . ¿Quieres conocerlos? Te los presentamos.

En las múltiples entrevistas que Pelayo ha concedido a lo largo de su extensa vida profesional siempre se ha deshecho cuando ha hablado de la mujer que le dio la vida. Funcionaria en el ámbito jurídico, Elena Zapico, enseñó a su hijo menor “a ser muy fuerte”. También inculcó a su hijo el amor por la moda y guarda como un tesoro todas sus apariciones en prensa. “Siempre está ahí y me da consejos”, contaba en MTMAD el fashionista en una entrevista en la que aseguraba que “es buen hijo”.

Según palabras del propio Pelayo, su madre “es la persona con más estilo que ha conocido”. Su s recuerdos de infancia son la mujer sirviéndole el desayuno con ropa interior y tacones . “Y los labios rojos. Siempre los labios pintados: para ir al monte o limpiar la casa”. Pelayo cuenta que al acabar los estudios de bachillerato hizo un pacto con ella que le cambió la vida. “Yo me presento a Selectividad y si apruebo me compras una maleta para irme a estudiar moda”. Pelayo aprobó y la mujer cumplió su palabra y le regaló una Louis Vuitton.

“Siempre que estamos juntos nos encanta pasear”, dice Pelayo que aprovecha estos encuentros para ponerse al día con ella. “Somos tan parecidos que discutimos mucho, pero al final es porque somos iguales y estoy muy orgulloso de ello”, añade. “Me has enseñado a ser un currante y un trabajador”, le dijo con motivo del Día de la M

Antonio Díaz es el padre de Pelayo Díaz Zapico. Al igual que Elena, Antonio no es una figura pública y todo lo que sabemos de él proviene de lo que el propio concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido en entrevistas, redes sociales o programas de televisión. Constructor de profesión, Pelayo ha contado que cuando cumplió los 18 años y su madre le compró la mencionada maleta su padre le dijo que si no se marchaba de Oviedo le compraba un piso, un coche y le daba trabajo . Finalmente, Pelayo desoyó su oferta para iniciar su formación en moda.

Cuenta que le dijo: “Vale, yo me voy a Londres y hago la prueba en Saint Martin. Si no consigo entrar vuelvo a Oviedo, aprendo el oficio de constructor como tú lo aprendiste del abuelo y trabajamos juntos. ¡Cuando lo llamé a decirle que me habían cogido mi padre se echó a llorar de orgullo!”, recordaba hace unos años.