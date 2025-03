Antonio Díaz, padre de Pelayo, opina sobre lo sucedido con Terelu: "No le doy importancia"

Terelu hacía un comentario sobre que las lentejas "están duras" y Pelayo reaccionaba: "El caso es quejarse, no te rompas un diente, ¿eh?". Lo que propiciaba un tenso momento entre ambos en la playa ante la respuesta de Terelu. "No me calientes y no me hables así, conmigo ten educación", le decía él, lo que este comentaba con algunos de sus compañeros: "No somos sus sirvientes, no le permito a nadie que me hable así, creo que está acostumbrada a tener servicio y está en la playa como si estuviera en una hamaca".