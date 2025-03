Para finalizar, Ana Rosa recuerda estas palabras de Sánchez: "El 17 de febrero de 2018 Sánchez dijo: 'Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina'. Al mes siguiente insistió: 'O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada'. Y en 2019, tras el no de ERC a sus cuentas convocó elecciones y dijo: 'Llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar'. ¿De dónde saldrá el dinero para Defensa sin presupuestos? Los ministros han protagonizado una campaña apagando las luces de sus despachos. Un simbólico ejercicio de apagar bombillas en un Ejecutivo que se queda sin ideas. En la campaña no aparecía Sánchez, porque él será siempre, el último en salir y apagar las luces".