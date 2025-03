Terelu Campos tomaba la decisión de abandonar el programa este domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’: “Quiero darles las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura", respondía Terelu , tras lo que añadía que "con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo . No para mi mente, sino para mi cuerpo".

Una vez el espejo dejaba ver al completo todo su cuerpo, la exconcursante de 'Supervivientes' se cogía el pelo y sorprendida añadía: "Vaya pelo, parezco una loca. Soy una cerda..me he lavado el pelo una vez en 17 días". De nuevo, Terelu se miraba el cuerpo y añadía: "Bueno, el culo ni verlo porque entonces ya es para llorar. Este pellejo es para llorar. Pues nada un nuevo look, que nunca esta de más. Ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi".