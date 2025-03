La famosa colaboradora nos ha dejado uno de los momentos más emocionantes y emotivos de lo que llevamos de 'Supervivientes'

Desde el suicidio de su padre hasta el embarazo de su hija Alejandra Rubio: no te lo pierdas

Alejandra Rubio y Carmen Borrego hablan del lado más desconocido de Terelu: "Ella cambia mucho en el trabajo"

El puente de las emociones de Terelu Campos no ha podido ser más emocionante y emotivo. Y es que suponía el último paso de la famosa colaboradora antes de abandonar definitivamente Honduras tras su decisión. "Estoy un poquito mareada", aseguraba Terelu. Y comenzaba, así, su emocionante puente de las emociones.

Lo primero de lo que iba a hablar era de su adolescencia: antes de llegar a ella, Terelu contaba que todo era "normal". "Mi madre fue valiente y se vino a Madrid. Carmen y yo nos quedamos solas y cuando se iba le veía la cara de pena. Pero hizo bien", decía.

Terelu se emocionaba: "He recibido muchísimo amor. Con 18 años recibí el palo de mi vida. Fue en un verano de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella... y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les ha pasado. Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Solo dio felicidad a su familia y a sus hijas".

La hermana mayor de las Campos se abría como nunca la hemos visto en televisión: "Lo que hizo con quien estuvo mi madre en aquel entonces no le dio derecho a dejarnos así a mi hermana y a mí y a mi madre intentando señalarla. Lo siento, pero nunca lo conseguiste. Tuvieron que pasar 25 años hasta que le perdoné. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso...".

Posteriormente, el siguiente peldaño sería "éxito". Terelu Campos hablaba de su padre, del que heredó "la puntualidad" y otras cosas a nivel laboral muy importantes. "Mi éxito lo he vivido con mucha gratitud. Me he criado en la radio y luego, entré en la televisión y tuve la oportunidad de estar con los más grandes", ha contado Terelu Campos, que asegura sentirse "una privilegiada": "El éxito no significa nada si no tienes con quién compartirlo".

Es por ello que, tras las últimas palabras de Terelu, Laura Madrueño le preguntaba por el amor: "¿Con quién has compartido esos éxitos?". "Con mi familia, con mi hija, con el padre de mi hija... hay veces que has amado más y te han amado más. Pero no me siento una persona fracasada en el amor. Yo he amado y amo. Y el amor no es solo el de un hombre. El amor de la gente que te rodea suple todo... que me quiten lo 'bailao'.

Además, Terelu Campos ha mencionado en el puente de las emociones la doble enfermedad que sufrió: "La segunda me devastó y ahí sentí mi debilidad por primera vez. Me sentí débil con las personas que necesitaban que me mostrata débil. En mi primer cáncer no mostré mi vulnerabilidad".

Por último, hablaba de su hija Alejandra y su embarazo: "Se le ha hecho mucho daño por quedarse embarazada tan pronto. Pero tiene una mentalidad muy fuerte y estoy encantada de que me haya dado ese nieto, al que me como. Es muy difícil describir ser abuela cuando uno lo es. Carlo es muy cariñoso conmigo y creo que hacen una estupenda pareja".

La emoción de Laura Madrueño