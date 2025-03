A pesar de todo lo que le han hecho sus nietos, Nieves dice que siempre han sido muy buenos: “Si me han hecho algo no se lo tengo en cuenta”

Manuel y Neus quieren pedirle perdón a su abuela, la única persona de su familia que queda, por haberse portado mal con ella en la adolescencia

El invitado se esfuma de ‘El diario de Jorge’ al enterarse de quién le ha traído al programa: “Sus motivos tendrá"

Manuel y Neus son dos mellizos de 20 años a los que la vida no se lo ha puesto nada fácil. Su madre no se hizo cargo de ellos y su padre tuvo que dejarlos con los abuelos para poder trabajar, por lo que Nieves se involucró en cuerpo y alma en su crianza. Sin embargo, ellos reconocen no haber estado bien mentalmente y, a causa de ello, le faltaban constantemente el respeto a la única persona que daba todo por ellos: su abuela.

Con el tiempo, su relación fue a mejor, pero la vida se les volvió a complicar. Primero falleció su abuelo, a los meses su madre y, a los pocos años, su padre. Una situación que hizo que los mellizos se alejasen de Nieves. Sin embargo, se han dado cuenta de que su abuela es el único pilar en su vida y quieren pedirle perdón en 'El diario de Jorge' porque "tiene el cielo ganado" con ellos. Lo que no se esperaban es que su abuela hablase tan bien de ellos con Jorge Javier, ni que se iba a emocionar tanto.

La emotiva reacción de Nieves al mensaje de sus nietos

Jorge Javier le da play al video y los recuerdos de toda una vida empiezan a reproducirse con forma de fotografías. Una voz conocida para ella le habla, es su nieta Neus: "Abuela, nos diste una infancia increíble de la que solo guardamos buenos recuerdos. Pero, nosotros no te hemos dado todo el amor que tú te mereces y te hemos hecho mucho daño". Al escuchar estas palabras, Nieves niega con la cabeza numerosas veces, las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos y deja de mirar la pantalla.

"Todos hemos sufrido mucho con la muerte del abuelo y de papá. Ahora nos damos cuenta de que nunca te hemos dado ni nuestro apoyo, ni nuestro cariño. Queremos que sepas que te queremos mucho y desde hoy te lo vamos a demostrar", le dice Manuel. Visiblemente emocionada, Nieves señala quiénes le han traído hasta aquí: "Mis nietos".

Cuando Jorge Javier le pregunta por qué cree que le dicen esto, ella responde: "He sido su madre y no me lo han dicho a la cara nunca". Sin embargo, ella no piensa que no le hayan dado el amor que merecía, "eso lo dicen ellos", asegura. Nieves no entiende por qué piensan que le han hecho daño: "Si me han hecho algo no se lo tengo en cuenta tampoco porque la vida de ellos tampoco ha sido muy fácil, porque no tener una madre y un padre...". Y es que su abuela está preocupada porque solo la tienen a ella: "Yo no les voy a vivir toda la vida, Jorge. Y esa es mi pena".

Nunca es tarde para pedir perdón

Entre lágrimas, la familia se abraza y Neus quiere decirle mirándole a los ojos que se arrepiente de haberse portado mal con ella y con el "yayo". Pero la emoción le puede y tiene que detenerse un segundo para coger impulso: "Te quiero muchísimo, eres fundamental en mi vida y no me imagino el día que ya no estés porque ya no sé si voy a poder seguir. Y, aunque haya estado un poco alejada a ti, ahora empatizo mucho contigo porque sé lo que es perder a un padre y no me imagino lo que es perder a un hijo. Siempre voy a estar aquí para todo lo que necesites".