Carlos Rivera se ha convertido en el cómplice especial de esta historia. Debido al trabajo de sus padres, Isabel pasó gran parte de su infancia con sus abuelos . Su abuelo falleció durante la pandemia y le costó asumir que él ya no está. Isabel siente que falló a su madre por aquel entonces, pues no estuvo a su lado cuando más la necesitaba.

Isabel siente que no estuvo a la altura con su madre (se encontraba tan mal que no fue al entierro de su abuelo) y por eso quiere pedirle perdón de una manera muy especial. Es aquí cuando entra en acción Carlos Rivera, pues es el artista favorito de Puri , la madre de Isabel.

Cuando se han visto en plató, Isabel le ha dado el siguiente mensaje a su madre: “Te quiero muchísimo. Siempre estás para todo el mundo antes que para ti. Antepones las necesidades de los demás a las tuyas. Todo el mundo te aprecia. Junto con mi abuela y mi hija sois mis tres pilares, espero que no me faltéis nunca…

… Quería pedirte perdón porque, en el momento más duro de tu vida, no tuve las fuerzas para acompañarte. Cuando se murió el yayo, te dejé sola en todo momento. Me fui a trabajar en lugar de estar contigo. Me siento muy mal por eso, lo llevo desde entonces clavado”, ha sido parte de su mensaje. Puri le perdona y recibe la sorpresa de Carlos Rivera.