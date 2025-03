Nada más verlas a través de la pantalla, María Dolores ha reconocido a sus dos hijas y se ha emocionado . Es Paula quien toma la palabra para decirle a su madre que quieren respuestas por su parte: “Cuando cumplí los dieciocho, tuve la esperanza de que me buscaras, pero no recibí nada de ti. Siempre me pregunté si me echaste de menos, si te arrepentiste de cómo sucedieron las cosas”, le llega a decir.

María Dolores confirma que la tampoco lo ha pasado bien y cuenta qué sucedió: “era muy rebelde, con ocho años, diez. Era muy caprichosa conmigo. Lo pasamos muy mal, tuvimos problemas. La quiero mucho y me he acordado mucho de ella. No soy feliz, tengo mi marido que me quiero mucho, pero me falta algo porque ella también me ha hecho daño por muchas cosas que ahora no quiero contara aquí”.