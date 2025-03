Antony y David hablan del origen por el cual rompieron su relación de amistad

La pregunta incómoda de un amigo a otro al reencontrarse en en plató

La vida de Antony nunca ha sido fácil. Desde pequeño, tuvo que ser más responsable de lo normal en casa debido a una enfermedad que padecía su padre mientras que sufría acoso en el colegio por ser el empollón de la clase. Cuando creció, estudió cinco años en Dinamarca y acabó viviendo en Málaga.

Allí, conoció en persona a Kael, un amigo virtual, que le presentó a David. Rápidamente, hubo conexión entre ellos. Los tres amigos, se convierten en inseparables. Anthony les confiesa que son como sus hermanos. Pero todo se empieza a desquebrajar cuando Kael y David le presentan a Antony a un nuevo amigo, Alain.

El carácter irascible de Alain les separa de Kael y David, pero no de Antony, que continúa su amistad con él. Anthony siente que a Kael y a David les molesta que siga teniendo trato con Alain cuando este ha dejado de hablarles y esto aleja a Anthony de sus amigos. Ya no comparten tanto tiempo juntos. De hecho, David cortó todo contacto con Antony. Nuestro invitado cree que no ha estado a la altura como amigo y quiere pedirle perdón por ello.

El reencuentro entre dos amigos en el plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’

Al verlo a través de la pantalla, David se ha sorprendido mucho de ver que era Antony quien le ha llevado hasta allí. “Te pido perdón porque no he estado a la altura como amigo. He fallado y no he estado ahí en uno de los momentos más importantes de tu vida. Lo siento muchísimo, de corazón, porque para mí has sido como un hermano”, es parte de su mensaje.

David siente que, cuando falleció su madre, su amigo le dio prioridad a otras cosas. Cuando Jorge Javier le pregunta a David por Alain, este explica por qué le envió ese mensaje de despedida cuando cortaron su relación de amistad: “Alain se obsesionó conmigo. Yo no quería que me llevara de viaje. Como conmigo no podía, como para darme celos, el plan B fue Antony, y él sí se iba de viaje”.