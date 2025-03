No es nada fácil conquistar a Aldana . Así lo hemos podido comprobar en ' El diario de Jorge ', donde dos invitados se han sometido a una cita a ciegas con la joven. La reunión, además, ha sido entre tres y no entre dos personas como ellos habían imaginado.

"No me parece una ropa adecuada para venir a un programa de televisión", le lanzaba el primero. "Estoy representando a mis orígenes. Tú vienes guapo, pero eres uno más, no hay nada que te represente", respondía William. Todo esto mientras la mujer se encontraba en mitad del conflicto. "Me siento muy empoderada", decía entre risas.