La valenciana venía dispuesta a encontrar a un hombre que se cuide, maduro y que tenga por bandera la fidelidad. Antes de que apareciese Jesús, le ha confesado al presentador del programa que lleva 7 años sin tener sexo . Reconoce que no le afecta, porque hasta se toma con humor su parón sexual. Lo que no se esperaba es que su improvisada cita se enterase en directo de ello.

Una vez que el barcelonés se ha sentado en el sofá, ha comenzado a responder una ronda de preguntas sobre su vida para ver si existía o no la conexión con Carmen. Cuestiones del tipo: '¿Cuál es tu edad?'; '¿Te cuidas?'; ¿Te gusta bailar?'. Todas las respuestas de Jesús cuadraban perfectamente con las peticiones de la otra, que se demostraban con una simple acción: con el toque de una campana . Pero, de un momento a otro, Vázquez le ha desvelado la confesión más guardada de Carmen.

El barcelonés no ha dado crédito cuando se ha enterado en directo de que su cita lleva ya unos años sin tener sexo, pero reconoce que no le supone ningún problema para seguirla conociendo. " ¡Ostr*s! ", saltaba Jesús. Además, ha querido indagar y saber el origen de ello. " ¿Por qué tanto tiempo? ", le lanzaba.

"No lo sé porque dejé de salir... como que me he atascado en todos los sentidos", respondía Carmen.