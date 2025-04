El caótico vuelo de los invitados de 'Universo Calleja'

En la nueva entrega de 'Universo Calleja', Jesús ha viajado a Nepal acompañado de varios invitados. Tras despedir a Sandra Barneda y Carlos Latre , llegaban, para sorpresa de Antonio Orozco y Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes y The Grefg. Juntos han continuado viviendo increíbles aventuras de la mano del presentador.

Jesús les anunciaba cuál iba a ser su próximo destino: "Chicos, os vais al Everest". Pero llegar hasta allí no iba a ser fácil: "Vamos a despegar hacia Lukla, el aeropuerto más peligroso del mundo . Allí nos dividiremos en helicópteros para llegar al valle de entrada al Everest".

"Me han dicho que tienen problemas técnicos, y van a intentar solucionarlo, arreglar la avioneta. Pero no saben lo que van a tardar. Uno dice 30 minutos, otro 40... Pero estamos aquí en pleno sol dentro del autobús y no nos dejan bajar. Tendrán que llevarnos a algún sitio con sombra", le contaba Ganesh a su padre. "El problema es que media hora de Nepal puede ser un día", zanjaba Jesús.