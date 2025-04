Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Thegrefg y Omar Montes se quedan impactados con la cremación de los cuerpos en la orilla del río nepalí

Jesús Calleja rebaja la tensión del ambiente sorprendiéndoles con la impactante habilidad de un habitante del lugar

Antonio Orozco habla de la depresión que ha atravesado: "El médico me dijo que tenía que parar inmediatamente"

Los aventureros de 'Universo Calleja' se encuentran "en el lugar más sagrado que existe en el Nepal", señala Jesús Calleja: en el Pashupatinath. Un sitio que ha impactado hasta límites insospechados a los acompañantes de este viaje tan especial en Nepal y que se mantendrá en sus memorias para siempre.

Todo tiene una explicación: el río Bagmati es afluente del río Ganges, por lo que automáticamente se convierte en un río muy sagrado. Mientras Omar Montes, Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Orozco y Thegrefg pasean por su orilla, su anfitrión les explica de qué proviene ese olor característico que nunca olvidarán y en qué consiste esta impactante ceremonia que celebran los habitantes del lugar.

El impactante ritual de los nepalís

Mientras Jesús Calleja pasea junto a sus invitados por la orilla del río Bagmati, el presentador les explica qué es lo que están haciendo los nepalís. "Ya me empieza a venir un olor curioso", señala Thegrefg. Esto se debe a que, tal y como cuenta el presentador, los habitantes tienen una impactante creencia: "¿Qué ocurre cuándo te mueres si tus cenizas llegan al río Bagmati? Que llegarán al Ganges y, por tanto, te aseguras una buena reencarnación".

Lo que los invitados de Calleja no saben es que están presenciando esa ceremonia en ese mismo instante. "Lo que estáis viendo son cadáveres de personas que han muerto y están quemándolas, luego cogerán las cenizas, las tirarán al río y este que es sagrado las llevará al Ganges", explica el presentador. Los aventureros no pueden creerlo, "¿De verdad?", pregunta Ágatha. "¿Cómo?", dice sorprendido el youtuber.

Además, dentro del Bagmati hay niños y adultos escarbando y cavando en los lodos con el objetivo de encontrar los dientes y los objetos de oro con los que han sido incinerados. Omar Montes y Thegrefg parecen no estar muy cómodos con la escena: "A mí esto no...". "Esta es la vida, intentad abrir la mente un poco y pensad que nosotros metemos a nuestros seres queridos bajo tierra", apunta Jesús Calleja.

Los invitados presencian la preparación de las cremaciones

Después de caminar un rato, los invitados de Calleja se topan con una sorprendente escena: la cremación de un cuerpo en directo. "¿Es un crío?", visualiza Omar, una pregunta que no sienta para nada bien a Thegrefg por la tensión del momento. "Es que yo no quiero acercarme, me da fatiga", se justifica.

Más adelante, la imagen no mejora. "No me lo puedo creer, muertos allí tapados", señala el youtuber. Más de tres cuerpos cubiertos con sábanas en la orilla del río son visualizados por los invitados ante su incrédula mirada, sobre todo la de Antonio Orozco. "No llevo muy bien lo de la muerte", confiesa.

Sin embargo, su incomodidad empeora cuando ven cómo los familiares destapan los inertes cuerpos para ser lavados para la ceremonia: "Si lo destapan yo me tiro. No me lo puedo creer", asegura Thegrefg. Los invitados confiesan al presentador estar viendo la situación más impactante de sus vidas durante un viaje.

La imagen que no se les borrará de la cabeza en la vida

Para rebajar la tensión del momento, Jesús Calleja tiene preparado algo con un viejo conocido que les dejará con la boca abierta. Con un gran misterio en el ambiente, el susodicho guía hasta una sala aparte al presentador y sus invitados. "A ver si se va a quitar la vida delante mía el tonto", bromea Omar Montes.

Siguiendo las indicaciones de Calleja, los invitados se ponen en fila mirando al señor. "Es una imagen que no vais a borrar de la cabeza lo que os quede del resto de vida", asegura el guía de esta aventura. Nadie entiende nada, hasta que el presentador explica lo que está haciendo: "Se ha atado ese palo en el pene y va a levantar la piedra con él.