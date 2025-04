TheGrefg se pronuncia sobre la polémica en la que se vio inmerso tras hacer un directo benéfico por la DANA

TheGref habla de su vida en Andorra: "La conversación no tendría que ser con unos youtubers, la gente debe analizar el por qué nos vamos"

Omar Montes y Agatha Ruiz de la Prada desvelan en 'Universo Calleja' el origen de su amistad: "Me puso como una moto"

'Universo Calleja' prosigue su viaje de la mano de Jesús Calleja, ahora sin Sandra Barneda y Carlos Latre. Sin embargo, Omar Montes y TheGrefg han emprendido el camino junto a el presentador, Ágatha Ruiz de la Prada y Antonio Orozco para vivir esta maravillosa experiencia.

En una de las paradas de este viaje, el grupo se sienta en una mesa en la que han hablado sobre la repercusión y la influencia que generan en las personas. Jesús Calleja ha recordado la polémica por la que atravesó el youtuber. Asimismo, el propio TheGrefg ha explicado lo que le ocurrió porque Omar Montes no era conocedor de esta historia.

"Hice un directo benéfico para ayudar a los afectados de Valencia, y un chico dijo que había muchos fallecidos en una de las zonas. Yo leí este comentario sin lanzar ninguna afirmación. Algunos medios se olvidaron de toda la buena intención con la que hice el directo, es algo típico que, a nosotros, en los medios, no nos trate con mucho cariño", comenta el youtuber.

Jesús Calleja, sobre la DANA: "No hay que alimentar los bulos y menos dudar de las fuentes del periodismo"

Tras esto, Calleja se pronuncia en nombre de los medios y lanza un consejo a TheGrefg: “Yo soy de los medios más normales como es la televisión. ¿Tú dijiste ‘Vosotros creéis que los medios nos cuentan la verdad?’, esto fue una afirmación tuya y precisamente en las redes es donde están los bulos y las influencias. Si no dijeras eso, te hubieras evitado el problema

Por la parte del youtuber, él explica que lo que hizo fue agarrarse a las distintas teorías que se especulaban sobre la DANA, "era un momento en el que no sabía la verdad". Jesus Calleja le pregunta qué es lo que ahora cree que sucedió en aquel momento, a lo que explica: "Me agarre a las distintas teorías que decían sobre la Dana, era un momento en el que no se sabía la verdad. Hoy en día, no sé que creerme, desconfió absolutamente de todo".

Calleja no ha dudado en decirle que en las fuentes oficiales es donde se encuentra la información real: “Es muy sencillo, te vas a la policía y hay una lista de fallecidos que sus familiares han denunciado. Hay que irse a las fuentes oficiales, no hay que alimentar los bulos y menos dudar de las fuentes del periodismo

TheGref confiesa a Calleja cómo es su vida en Andorra: “Me lo pintaron como el paraíso”

En el aeropuerto, Calleja pregunta a Thegref sobre su vida viviendo en Andorra, a lo que el youtuber responde que “los primeros que se mudaron te diría que fueron Willy Rex y Vegetta y me dijeron ‘en Andorra hay una fiesta’… Me lo pintaron como si eso fuera el paraíso del ocio y me quedé porque me gustó. He pasado muchos años metido en la habitación en la que me levantaba, editaba un video, grababa un directo, hacía otro video, comía y dormía".

El presentador quiere saber si sigue recibiendo críticas sobre los impuestos de Andorra, a lo que TheGref explica que es un tema que sale cada cierto tiempo, “siempre está este debate. Está el que sabe que trabajo allí vivo allí y por lo tanto tributo en Andorra, y luego el que te dice que eso está mal y que se debería tributar en España. Yo entiendo el argumento, pero quizás la conversación no tendría que ser con unos youtubers, la gente debe analizar el por qué nos vamos"

Por otro lado, el youtuber comenta que "hay que verse desde la situación, imagina si fuese pagar un 30, 40, la cantidad de gente que no se iría. Si ahora en España me dijeran que tengo que pagar un 35 por ciento, quizás ahora mismo no me iría, pero porque ya estoy asentado y tengo mi círculo". Asimismo, TheGrefg explica que si hace ocho años, que fue cuando se mudó, los porcentajes de impuestos fuesen menores, no se hubiese ido. Y sobre el resto de creadores de contenido que tributa en España, considera que "parece que tiene una necesidad de decir que pagan aquí, que la gente lo valore. Esto lo entiendo", asegura.