Durante su conversación, ambos han recordado cómo fue la última vez que se vieron y cómo se encontraban en aquel entonces: "Estaba en un momento de cambio y creo que me fue muy bien. Además fue pre pandemia, luego nos pilló la pandemia", ha comenzado Sandra.

Ha sido entonces cuando el aventurero le ha preguntado en qué momento se encuentra hoy en día: "Estaba en un momento muy bueno y ahora tengo que recomponerme un poco. Cuando me llamaste estaba espléndida. Estaba súper feliz, tocando la cima ", se ha sincerado ella sin poder evitar las lágrimas.

La presentadora ha recordado junto a Jesús Calleja el que ha definido como el peor momento de su vida: "Menos de 20 días más tarde sucede una tragedia en la familia. Mi sobrino muere con 20 años. No hace ni una semana que ha muerto y dudo muchísimo de venir. Por fuerzas, por todo... Es una hostia tan grande, tan bestia... Una persona de 20 años, con toda la vida por delante, es muy complicado. Creo que es la hostia más grande de mi vida ".

Durante sus primeras horas en Nepal, tanto Sandra Barneda como el resto de invitados han disfrutado de una experiencia única en el monasterio más icónico del Himalaya. Tanto, que no han podido evitar las lágrimas. Mientras se desarrollaba la ceremonia, Jesús se acercaba a la presentadora y le desvelaba algo.

En sus primeras horas en la región de Manaslu, Sandra Barneda abría su corazón y hablaba con Jesús Calleja de su actual pareja. "Sentimentalmente estoy muy bien", le confesaba. "Me aporta mucha calma, hay mucha comunicación y mucho amor". "Si hay boda quiero ir", le decía el presentador, a lo que ella reaccionaba: "¿Vendrás si hay boda?".

Pero no solo hablaban de esto, Jesús Calleja también le preguntaba por el momento profesional que está atravesando. "Me va muy bien porque, por primera vez desde hace un tiempo, he dejado la exigencia, fluyo mucho más. Estoy en un momento de mi vida que está alineado lo que pienso, lo que digo y lo que siento, que al final es lo mismo".