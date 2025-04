"Desde Moncloa niegan que sea una cuota regional. ¿Entonces por qué sale un diputado de Junts sacando pecho con esta cuota para Cataluña? Hicieron lo mismo con la quita de la deuda y con el reparto de los menores no acompañados . 30 para Cataluña y 4.000 para el resto de España. ¿Tampoco era una cuota regional? ¿Por qué no trasladan ya de una vez Moncloa a Waterloo y nos ahorramos una pasta en viajes oficiales?", apuntaba la presentadora.

Ana Rosa finalizaba: "Ábalos podría hacerles precio para ir y venir en su furgoneta. Este reparto de las ayudas no estaba en el decreto original, ha sido una exigencia de Junts, por lo que nos están contando una bola. Para que luego diga la ministra de Sanidad que la política no es un parque de bolas, cuando este Gobierno está abonado a una tarifa plana de un parque temático de bolas. Tenemos el Marina Door de las bolas. Mientras, Sánchez va a Beijín contando el cuento chino de que busca la unidad de todos los partidos, cuando solo quiere los siete votos de Junts. Trump acaba de decir, orgulloso, hace una hora, y abro comillas: 'Los países me están besando el culo para poder negociar'. Esta misma frase la podría hacer suya Puigdemont".