Yolanda recibe una nota en un paracaídas que pone "Me gustas mucho" y, automáticamente, sabe que se trata de su amigo Ramón

La invitada no cree que haya dado pie a Ramón para que piense que el sentimiento era mutuo: "Es más, le animo en sus relaciones y en sus cosas"

Le organiza un encuentro a ciegas a su amiga en 'El diario de Jorge' y él se piensa que es con ella: "¿Puede ser con las dos?"

¿Alguna vez te ha pasado que has estado hablando con una persona por redes sociales durante mucho tiempo y te has imaginando tu vida junto a él o ella?, pues eso le ha pasado a Ramón. El militar se separó de su mujer y lleva un año conociendo a una chica que le hace 'tilín'. Tan solo ha visto a Yolanda una vez en persona y necesita que sepa la verdad de sus sentimientos para que su relación avance.

Por eso viene a 'El diario de Jorge', para dar un paso al frente y declararse en persona. Sin embargo, cuando Jorge Javier le deja caer quién está detrás de su invitación al programa con una indirecta muy directa, Yolanda se muestra reacia. Así ha sido la negativa de la invitada a la confesión de Ramón.

Yolanda no cree haberle dado pie a Ramón

Yolanda tiene "una ligera idea" de quién puede estar detrás de su invitación a 'El diario de Jorge'. Sin embargo, todas sus sospechas se confirman cuando Jorge Javier da la señal y unos paracaídas caen por el plató: "¿Ves?, es él. Es que lo sabía y no me equivoco, tengo un olfato". Uno de ellos contiene una nota con el mensaje que tiene que decirle Ramón a ella que dice "Me gustas mucho". "¿Eso no es una canción?", dice ella desviando el tema.

Yolanda responde tajante mientras niega con la cabeza: "Hablo con él cordialmente pero a mí no me gusta. Me cae muy bien, es simpático, es un hombre muy agradable pero no es mi tipo". Jorge Javier se queda frío como el hielo y la invitada le pregunta si ahora el que se va a tirar del paracaídas es él. Yolanda afirma que nunca le ha dado pie para que piense que puede ser un sentimiento mutuo, solo ha sido agradable y le ha contestado a los mensajes que le manda. "Es más, le animo en sus relaciones y en sus cosas", asegura.

Ramón quiere mantener su amistad con ella

Mientras Yolanda le avisa de que le va a matar en cuanto salgan por la puerta del plató, Ramón le dice a la cara todo lo que siente por ella: "Te admiro porque has sido un apoyo muy importante para mi. Me encanta hablar contigo, me río contigo impresionantemente y quiero que continúes en mi vida como amistad". "Como amistad, sí", señala Yolanda. No obstante, Jorge Javier quiere dejar claro que él había dicho que estaba "en proceso de enamoramiento", algo que no se llega a creer la invitada porque "acaba de salir de uno": "¿Qué vas, a otro?".