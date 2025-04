La televisiva opina contrario a su compañera . Cree que se trataba de "un genio " y que de él sacó muchas lecciones. " Nunca he visto ninguna situación humillante de él hacia nadie, ninguna que se haya caído por las escaleras y la hayan echado... tenía genio y carácter ", comparte.

Así que Abradelo reconoce que fue uno de los grandes de la televisión de este país y que no hay espacio para opiniones negativas hacia su persona. "Me parece bastante desagradable hablar de un señor que no se puede defender, que va a hace 6 años en junio desde que falleció...", ha lamentado la que un día fue azafata del concurso.