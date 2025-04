Que si se dejan en leído, que si se reaccionan 'fueguitos', que si grabamos un tiktok y vemos lo que surge... Entre Pau y Álex, dos jóvenes de Barcelona, hay todo tipo de clichés con los que más de uno se puede sentir identificado. 'El diario de Jorge' ha vivido un momento único cuando la chica ha quedado sin palabras al ver como el que pensaba que era su amigo se declaraba. "Me he quedado tiesa", decía mientras Jorge Javier Vázquez no ha podido contener la risa, al igual que los protagonistas de la historia.