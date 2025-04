Paloma se defiende diciendo que ella no ha dicho eso, sino que "has permitido que pongan verde a tu marido en los platós en los que has estado". Es aquí cuando Ana María estalla: "Me dices que no le he defendido, ¿y en qué momento me he sentido defendida yo por él?", se queja, arrancando los plausos de gran parte del público presente en plató. Durante esta conversación, el programa emite las imágenes de lo que ha ocurrido entre Ana María y Paloma durante la publicidad.