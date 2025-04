En un primer momento, Ana Obregón dice que ninguno, que nadie debería pedirle perdón por nada, pero, cuando alguien del público grita el nombre de Alessandro Lequio, ella se pronuncia: “Lo sabes tú también, por ahí lo dicen. No me tendría que pedir perdón porque fue un momento que… bueno, se fue con otra, pero ¿cuántos se van con otra o con otro?”

El presentador va más allá y le pregunta a la invitada si le ha perdonado por lo que ocurrió: “Yo he perdonado todo, ¿sabes por qué he perdonado todo? Porque no quiero vivir con eso”. Tras esto, vuelve a recordar su relación con Davor Suker y confiesa que le gustaría reencontrarse con él porque fueron muy felices juntos: “Era muy tranquilo. Se dedicaba a meter goles y a estar tranquilo”.

Noemí siempre se ha volcado en ayuda a su madre y a cuidar de su hermana pequeña y de su abuela enferma. A día de hoy, sigue viendo capítulos de ‘Ana y los 7’ porque eso le da felicidad. Esto ha emocionado a Ana Obregón, que no ha dudado en dedicarle las siguientes palabras a la sorprendida: “Que yo sirviera en algún momento, que, a través de la serie, te hiciera que esa infancia tan dura que has tenido, pasara y olvidarte de todo... es un granito de arena que no sabes cómo me reconforta”.