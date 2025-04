Inma acude a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ porque la suya es a historia de unos niños perdidos . Se crio en una barriada de Cádiz y tuvo que hacerse cargo de los hijos de uno de sus hermanos, Antonio. Este, junto con su pareja, trajo al mundo a tres niños (Mari Carmen, Celeste y Antoñito) indefensos e Inma no quiso que crecieran en un mundo dominado por las adicciones de sus padres.

Inma llegó a denunciar a su hermano y cuñada y solicitar el acogimiento familiar de sus sobrinos para hacerse cargo de ellos. No encontraba mejor camino para esos críos. A los treinta años, se convierte así en madre soltera de cinco niños pequeños (dos de vientre, Inma y Laura, y tres de corazón). Permanecen todos unidos durante cinco felices años hasta que recibe una llamada telefónica que lo cambio todo.

En esa llamada, advierten a Inma que sus sobrinos van a ingresar en un centro de menores y que no puede negarse a ello. Sara, la madre biológica de los críos, quiere recuperar la custodia . Durante los dos próximos meses, Inma ve a sus sobrinos una hora a la semana a través de un régimen de visitas. Un día, sin previo aviso, los niños fueron adoptados (porque su madre biológica lo autorizó) e Inma no volvió a verlos.

Han pasado quince años e Inma quiere reencontrarse con sus sobrinos. El programa ha conseguido encontrar a Celeste, una de sus sobrinas. Al reencontrarse en plató, Inma le da el mensaje que lleva años queriéndole transmitir: “Desde que ustedes se fueron, no he dejado de buscarles. No os quiero cambiar la vida, sólo quiero que sepáis que estoy aquí, que quiero saber de ustedes”, le dice, visiblemente emocionada.