Máximo Huerta responde al 'zasca' de Cristina Tárrega: ¿Tú has sido alguna vez ministra? Pues yo sí"

Cristina Tárrega no consintió quedarse callada, después de la broma que soltó su excompañero en 'El programa de AR'

La colaboradora desmintió que "congelase personas" para alejarlas de su vida

Máximo Huerta ha vuelto a abrir el congelador de Cristina Tárrega al reavivar la leyenda urbana que dice que su compañera de cadena mete en el congelador de su casa fotografías de las personas a las que quiere apartar de su vida.

A la colaboradora de 'Tarde AR' no le gustó que Máximo Huertas sacase de nuevo el tema de su congelador y no tardó en cargar contra él.

Cristina Tárrega se enfadó con Máximo Huerta por sacar a la luz la leyenda urbana de su congelador: "Él duró 10 minutos en el Ministerio"

"Yo no tengo ni he tenido nunca a nadie en el congelador. Eso es una leyenda urbana. Y además, os digo que eso no sirve para nada. Me parece un absurdo. Dice la leyenda que congelar es para que alguien te deje en paz y sigas con tu vida", apuntó Tárrega. "Me molesta, porque es un comentario que soltó alguien con muy mala leche y sobre todo porque cada persona que lo diga yo le invito a que venga a mi casa a que abra el congelador", continuó.

Su indignación fue creciendo, hasta el punto de lanzarle un 'zasca' al expolítico más breve del actual Gobierno de España. "Yo la relación que tengo con Máximo es profesional, le tengo mucho cariño, me supo muy mal que durara tan poco en el ministerio porque podía haber hecho muchas cosas. Creo que lo ha dicho sin maldad, pero que quede claro que yo no tengo congelado a nadie, sobre todo porque no sirve para nada. Si sirviera os metería a todos, que sois unos pesados", finalizaba.

Ahora le ha llegado el turno a Máximo Huerta, que ha respondido a Cristina Tárrega en 'El Programa de Ana Rosa': "Este fin de semana he notado que el cuerpo se me entumecía, no sé si se debe a eso o a la borrasca. Yo he dicho cuatro palabras, nada más. Creo que empezó enfadada y cuando vio que los insultos se le iban de las manos, comenzó a frenar. Sabe hacer tele mejor que nadie", ha arrancado.

Mirando a cámara, Máximo Huerta se ha dirigido directamente a ella: "Cristina, tú eres más de mascletá que de fríos hielos. Dudo mucho que congeles, pero si en algún momento de tú vida lo vas a hacer, tengo yo un listado muy bueno en el que igual coincidimos y lo hacemos a medias. Creo que ella es de congelar más de una buena carne que de hacer estas cosas. Es absolutamente un broma", ha dicho.