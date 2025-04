Su padre no está llevando la situación bien: “Tiene una depresión de caballo porque mi papá lleva no se cuántos años de vida cuidando de mi madre solo”. Y a Lili no le duele que no le presten su ayuda a ella, si no el dolor que están provocándoles porque ellos no se lo merecen. Es más, ese dolor está reflejado en la televisión, pues Juan Antonio no puede contener las lágrimas al escuchar a su hija.