Álvaro está arrepentido de haber pagado con su padre su malestar, cuando él no sabía el infierno que estaba atravesando

El invitado lanza un motivador mensaje para que nadie pase por lo que él pasó: "Si sufrís bullying, no os calléis como yo. Es lo peor que podéis hacer"

Un invitado de 'El diario de Jorge' desata la locura cuando su pretendienta le confiesa que también es virgen: "Quiero conocerte"

Álvaro es un joven que lo pasó "terrible" durante su niñez, sobre todo de los cinco a los nueve años, a causa del acoso escolar. Sus compañeros de clase le pusieron la etiqueta de "diferente" y, solo por eso, le quitaban el bocadillo o le escupían en la cazadora. Una situación que le generaba un gran dolor y frustración y que acabó pagando con quien menos se lo merecía: su padre.

El invitado asegura estar muy arrepentido de haberse ido de tono con él en su momento e, incluso, haberle evitado en las comidas familiares con tal de no decirle por el infierno que estaba pasando. Su padre jamás supo cuál era la razón por la que su hijo le trataba mal: hasta hoy. En 'El diario de Jorge', ambos hablan sobre el momento más oscuro de su relación y Álvaro lanza un motivador mensaje para que nadie cometa sus mismos errores.

"Mi hijo es un diamante en bruto"

El joven le pide a su padre perdón por haber cometido errores en el pasado y por no haber hablado con él sobre el bullying que padecía en la escuela ya que lleva años dándole vueltas y considera que no es justo que acabase pagando con él algo que no tenía nada que ver: "Lo siento mucho, de verdad".

Fernando, por su parte, sabía que este momento en algún momento iba a llegar: "Yo sabía que esto podía suceder porque como eres mi hijo, te conozco y se que eres un diamante en bruto: tu nobleza radica en el interior. Contaba con ello". Su padre asegura que "tiene un corazón de oro", "no es nada rencoroso" y "eso en una persona vale mucho y eso es innato en él". No obstante, él quiere recalcar que no dice esto para hacer promoción de su hijo, sino porque "es una gran persona y el que lo conoce lo sabe".

El gran consejo de Álvaro a aquellos que padecen bullying