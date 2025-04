Marina ha llegado a 'El diario de Jorge' para pedir explicaciones a su amiga por acostarse con su expareja

Marina tiene 22 años y tiene el objetivo de acudir a ‘El diario de Jorge’ para pedir explicaciones a una examiga, ya que se habría acostado con el que era su pareja tan solo un mes después de finalizar la relación.

Alba es su examiga y llega al programa sin conocer los motivos de por qué le han invitado, asegura que desconoce por qué le han invitado. Además, ha venido acompañada de su actual pareja. Jorge Javier le enseña unas imágenes de Alba y comenta que “mi cara lo dice todo. No sé que me quiere decir esta persona, pero me va bien que esté aquí porque ya tuvimos un enfrentamiento”.

Tras esto, Marina explica al presentador que cuando lo dejaron estaban dudando aún sobre la relación. “Un 7 de enero de 2024 me di cuenta a través de redes sociales que mi expareja y Alba estaban en la misma discoteca, y ya me puse a hacer de FBI”.

“Tuve una intuición en el cuerpo muy mala porque se siguieron. Ella sabía que esa persona era mi expareja y 10 días después vi eso. En ese momento la escribí para poder hablar y no me contestó, y mi expareja que también la escribí me respondió a la mañana siguiente”, asegura la invitada. Por otro lado, Marina explica que “quedamos mi expareja y yo, y me confesó que ella le había dicho que me conocía, pero que no éramos amigas. Ellos tuvieron una noche de pasión y él me lo dijo a la cara. Me sentó muy mal, pero aún peor ver que ella en ningún momento me contestara”.

Alba llega a plató para dar su versión de lo sucedido

Alba llega a plató para explicar que “yo le conocí en otro sitio y ahí no pasó nada. Me llamó y me dijo que no te respondiese. Nos volvimos a ver en la discoteca y ahí fue cuando pasó todo. Él te trató de loca, dijo que eras una tóxica y a partir de ahí yo pasé de todo”.

Sin embargo, Marina reitera que ella le escribió para explicarle que seguían juntos y que lo hizo con buenas formas. Además, ella recuerda que sí que las dos eran amigas porque hasta le pidió trabajo. “Desde mi punto de vista hay que tener unos valores porque le has pedido a una persona trabajo y me parece de desagradecida”, explica Marina.