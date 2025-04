Ana Rosa sobre la corrupción en Moncloa: "Hay más enchufes que en una ferretería"

"Una carta en la que cargaba contra los jueces que habían imputado a su esposa y contra los medios que informaban de esa imputación. Si Sánchez tuviera que escribir una carta un año después sería algo así: 'Queridos españoles hace un año amagué con marcharme pero no me fui , me quedé. Unos jueces politizados imputaron a mi mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y un año después ya la acusan de cuatro delitos ", continuaba Ana Rosa.

"Para controlar los delitos de corrupción voy a encargar a un fiscal imputado que elija a un fiscal que investigue a los imputados. Yo nunca miento, pero este año he cambiado muchas veces de opinión. He concedido indultos a los amigos de Junts, amnistías, he condonado la deuda, he cedido las fronteras, he pactado con Bildu y no tengo presupuestos, pero da igual. Como dije hace un año, "he decidido seguir" porque España me necesita. Sigo adelante con mi "Plan de acción y regeneración de la democracia" contra los bulos y la máquina del fango. Atentamente, el presidente", finalizaba la Ana Rosa.