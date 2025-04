En ' El diario de Jorge ' nunca sabes qué puede pasar. En principio, Pilar solo había ido al programa para recibir el mensaje que tenía su amigo Coscu, con quien llevaba sin hablarse años . Ambos se distanciaron porque en el pasado se dijeron cosas muy feas a las espaldas al verse envueltos en la dinámica de su tóxico entorno. Sin embargo, los dos son conscientes de que no lo hicieron bien y quieren olvidar este capítulo de su vida para empezar uno nuevo de cero.

Todo parecía que había terminado aquí puesto que Jorge Javier proseguía con el resto de historias del programa de hoy. Pero solo era eso, apariencias, porque de repente el programa se ve interrumpido por una inesperada llamada . Nerea, la hermana de Pilar, quiere decirle algo públicamente a la invitada pero, lo que ella no se esperaba, es que su petición no tuviese nada que ver con la razón por la que había acudido al programa.

Lo primero que advierte Nerea es que su llamada no tiene nada que ver con el tema que les ha traído a 'El diario de Jorge': "Me alegro de que otra vez estéis juntos pero Coscu, puedes respirar porque vengo a por Pilar" . La invitada abre la boca sorprendida y cae en que probablemente el motivo de la llamada sea echarle una reprimenda por haberse metido en su momento con el físico de su amigo, pero nada más lejos de la realidad.

"Ya es hora de que tengas novio y quiero que le des una cita a El Gallo, por favor. Yo quiero a ese hombre cuñado" , confiesa. Pilar no puede dar crédito a lo que está escuchando y Coscu es quien tiene que cerrarle la boca en esta ocasión. Este hombre sentado en el sillón de su izquierda es una persona reconocida en el programa pues ha aparecido en varias ocasiones , siempre en busca del amor.

Él no puede evitar reír al escuchar la petición de Nerea. "Jorge que se está muy bien soltera", se excusa la invitada mientras tapa su cara con su mano como símbolo de vergüenza. "Dale una cita a El Gallo, que te de una alegría y después a ver qué pasa", insiste su hermana.

A él no le parece mala idea tener una cita para conocerse, pero tampoco se le ve muy convencido. Sin embargo, Nerea quiere que la tengan porque "le va a dar mucha alegría", una afirmación que no sienta bien a la invitada: "Me está llamando amargada por toda la cara". "Un poco sí", responde ella.