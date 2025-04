Abril ha quedado alucinada, apenas daba crédito con la situación. Pero ha sabido salir adelante y decirle lo que piensa cara a cara. Nerea no podía disimular su enfado y ha llegado a tomar una decisión drástica: cortar su amistad para siempre. Abril parecía estar interesada en arreglar las cosas , pero no ha recibido la misma respuesta.

"Me has faltado el respeto, a mí y a mi novio", le decía. "No creo que sea mi amiga, después de esto no la quiero en mi vida", agregaba al presentador. La otra pretendía evitar ese punto y final. "Yo quería hablar las cosas para solucionarlo", le lanza.