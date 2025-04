Mercedes Milá ha sido una de las que ha acompañado a Jesús Calleja en la última entrega de 'Universo Calleja'. La periodista no se ha andado con 'pelos en la lengua' y ha contado todo tipo de cosas. Una de ellas, un problema que tiene con la Policía que ya ha comentado en alguna ocasión. "He tenido un problema muy serio de pornografía", confesaba la que fuera presentadora de 'Gran Hermano', después de que fuera el que Jesús Calleja el que sacara el tema pidiéndole, de broma, una foto con ella.

"No me lo he inventado. Es verdad. Un buen día me llamó un colega de televisión y me dijo que en una web había una foto mía que si pinchabas en ella salía pornografía durísima", contaba Mercedes Milá. Posteriormente, añadía que la primera vez que le sacaron una foto desnuda fue en su casa de Menorca en 1982: "En esa época no había la ley que hay ahora, que si es tu casa, te tienen que pagar...".