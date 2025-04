Jesús Calleja, sin pelos en la lengua, decide empezar fuerte: "¿Quién de aquí dobló películas porno?". La mirada de José Mota es muy reveladora, quien observa con mirada inquisidora a su compañera Rosi de Palma. Sin embargo, finalmente se decanta por Santiago Segura, al igual que la actriz. Mientras la presentadora de televisión decide acusarse a sí misma irónicamente: "Yo creo que yo". En efecto, es el humorista propietario de este hecho. "Me acuerdo que había una señora que llevaba toda la vida doblando que me decía 'No te vengas tan arriba chato que te vas a marear' porque yo hiperventilaba y te caías ahí redondo", cuenta Segura, "Yo hacía de fontanero y la señora era la clienta que me había llamado y casi me caigo redondo".